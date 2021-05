Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ancelotti connait un gros échec au Barça !

Publié le 5 mai 2021 à 21h00 par T.M.

Cette saison, Ronald Araujo a totalement explosé au FC Barcelone. Et pour les Blaugrana, le défenseur central uruguayen est tout simplement intransférable.

A 34 ans, Gerard Piqué évolue toujours au FC Barcelone, mais le poids des années commence à se faire ressentir. Néanmoins en défense centrale, l’avenir semble bien assuré en Catalogne. En effet, alors que Joan Laporta s’apprête à boucler le retour d’Eric Garcia (20 ans) en provenance de Manchester City, Ronald Koeman peut déjà compter sur de jeunes talents qui se sont affirmés cette saison avec Oscar Mingueza (21 ans) et Ronald Araujo (22 ans). Profitant des différentes absences en début d’exercice, ils ont réussi à se faire une place. Avec Mingueza et Araujo, le Barça est donc armé en défense centrale et il ne compte pas s’en séparer.

Ancelotti recalé !

Auteur d’une bonne saison donc avec le FC Barcelone, Ronald Araujo ne manquerait pas d’intéresser certains prétendants. Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, à la recherche d’un défenseur central à Everton, Carlo Ancelotti aurait notamment coché le nom de l’Uruguayen du Barça. Cependant, la réponse des Blaugrana serait déjà connue puisque Araujo ne serait tout simplement pas à vendre.