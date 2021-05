Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait recruter un grand nom de Ligue 1 !

Publié le 6 mai 2021 à 10h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois, Houssem Aouar susciterait également l'intérêt du Real Madrid. Zinédine Zidane apprécierait son profil et voudrait l'attirer dans la capitale espagnole.

Demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020, l’OL n’est pas certain de participer à la prestigieuse compétition européenne la saison prochaine. Le club lyonnais est à la lutte avec l’AS Monaco pour la troisième place et comme l’a reconnu Anthony Lopes, une non-qualification en C1 serait considéré comme « un échec total » et pourrait pousser vers la sortie de nombreux cadres de l’effectif. Courtisé par le FC Barcelone, Memphis Depay est annoncé sur le départ. Autre joueur important de l’OL, Houssem Aouar pourrait également franchir la porte de sortie. Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens, dont le PSG, l’international français ne manquerait pas de prétendants sur le marché.

Le Real Madrid intéressé par Aouar ?