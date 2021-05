Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le suspense est à son comble pour ce joueur du Real Madrid…

Publié le 6 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

En quête d’un latéral droit alors qu’Alessandro Florenzi devrait plier bagage, le PSG serait dans le flou quant à l’opération Lucas Vazquez. Explications.

Hormis Serge Aurier, Emerson Royal ou encore Hector Bellerin dans le cadre des potentiels départs d’Alessandro Florenzi ou de Colin Dagba, Leonardo se pencherait également sur le profil de Lucas Vazquez, ailier de formation reconverti en latéral droit cette saison par Zinedine Zidane. Malgré sa blessure, Vazquez conserverait une bonne cote sur le marché, lui qui sera libre de tout contrat s’il ne prolonge pas d’ici le 30 juin son engagement envers le Real Madrid. Et alors que le PSG et le Milan AC se livreraient un rude combat pour l’Espagnol, le principal intéressé a fait un point sur sa situation.

« Mes agents font certainement un excellent travail pour obtenir le meilleur pour moi »