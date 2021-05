Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez aurait pris une décision tonitruante pour Hazard !

Publié le 6 mai 2021 à 9h30 par D.M.

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard pourrait être vendu lors du prochain mercato estival en cas d’offre satisfaisante.

Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, Eden Hazard devait vite s’imposer au Real Madrid et devenir un élément incontournable du onze de départ mis en place par Zinédine Zidane. Mais depuis son arrivée, l’international belge n’a cessé de décevoir. Blessé à de multiples reprises et parfois hors de forme, Hazard n’a jamais fait l’unanimité à Madrid. Le joueur de 30 ans est même au cœur d’une petite polémique en Espagne après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on l’aperçoit rigoler avec des joueurs de Chelsea ce mercredi après l’élimination de son équipe en Ligue des champions.

Eden Hazard serait sur le marché