Mercato - Barcelone : Sergio Agüero sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 6 mai 2021 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Sergio Agüero n’aura d’autre choix que de faire un effort s’il souhaite réellement rejoindre le club catalan.

Lors de sa prise de fonction l’été dernier, Ronald Koeman a décidé de se passer des services de Luis Suarez qui était sur le déclin et l’a ainsi laissé filer à l’Atlético de Madrid. Problème, du fait de ses finances dans le rouge, le FC Barcelone s’est montré incapable de lui enrôler un successeur et va donc devoir combler le chantier de sa succession cet été. Dans cette perspective, plusieurs noms sont associés au Barça, à commencer par ceux d’Erling Haaland, Memphis Depay et Sergio Agüero. L’international argentin présente l’avantage de ne pas être onéreux puisqu’il arrivera au terme de son contrat à Manchester City le 30 juin prochain, tout comme le Néerlandais à Lyon.

Sergio Agüero devra diminuer son salaire s’il rejoint le FC Barcelone