Mercato - OM : Pour remplacer Mandanda, Longoria se voit conseiller un gardien de L1 !

Publié le 6 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'OM aimerait recruter un gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, Anthony Racioppi, portier de Dijon, semble avoir le profil idéal.

Cet été, Pablo Longoria se mettrait en quête d'un nouveau gardien de but. Et pour cause, il faudra tout d'abord remplacer numériquement Yohann Pelé, qui va quitter l'OM à l'issue de son bail le 30 juin. Dans cette optique, plutôt que de recruter une doublure à Steve Mandanda, le club phocéen souhaiterait à l'inverse recruter un numéro 1 bis capable de concurrencer tout de suite l'international français et de lui succéder à court terme. Par conséquent, Benoît Tissier, spécialiste du poste de gardien de but pour le site Main-opposée.com , estime qu'Anthony Racioppi est la meilleure solution. D'autant plus qu'avec la relégation de Dijon, ce transfert devrait être accessible pour l'OM.

«Je pense à une solution évidente avec Anthony Racioppi»