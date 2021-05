Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des retrouvailles inattendues cet été pour Valère Germain ?

Publié le 6 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM et alors qu’il a déjà annoncé son départ en fin de saison, Valère Germain pourrait finalement prendre la direction de l’Italie pour y retrouver… Maxime Lopez !

Fin avril au micro de Canal + Sport , Valère Germain avait annoncé qu’il quitterait l’OM gratuitement à la fin de son contrat en fin de saison : « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera », a confié l’attaquant marseillais, plus que jamais cantonné à un rôle de remplaçant depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, plusieurs écuries comme le Celta Vigo et la Sampdoria sont sur les rangs pour l’attaquant de l’OM. Mais pas seulement…

Germain bientôt avec Maxime Lopez ?

Calciomercato.com a annoncé ces dernières heures que Sassuolo aurait également des vues sur Germain, et le futur ex-attaquant de l’OM pourrait d’ailleurs y retrouver l’un de ses anciens coéquipiers : Maxime Lopez. Ce dernier, prêté avec option d’achat par le club phocéen en début de saison, vient d’être recruté définitivement par Sassuolo. Reste donc à savoir si Germain le rejoindra cet été…