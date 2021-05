Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les mensonges du Barça sur l’opération Neymar…

Publié le 6 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

En Espagne, certains médias annoncent que le président Laporta projette le retour de Neymar à Barcelone, mais qu’il attendra la fin de saison pour lancer la négociation. Analyse.

Le quotidien sportif catalan Sport a annoncé que le président Joan Laporta projette le retour de Neymar au Barça et ce afin de convaincre Messi. Mais le média ajoute que Laporta attendra la fin de saison pour débuter les négociations avec le Brésilien, et ce afin de ne pas perturber le sprint final du club catalan, en course pour le titre en Liga après la victoire en Coupe d’Espagne.

Le Barça essaie de gagner du temps

Que faut-il en penser ? A l’analyse, quand on sait l’état financier extrêmement fragile du club catalan, il est difficile de ne pas y voir un vaste campagne d’intox du FC Barcelone, faisant miroiter un retour de Neymar à Messi, alors qu’il est impossible. L’argument avancé de la fin de championnat ne tient pas non plus une seconde : il s’agit seulement pour le Barça de gagner du temps en espérant finaliser plusieurs ventes XXL pour espérer trouver des ressources financières.