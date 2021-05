Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergio Agüero s’active en coulisses pour son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat à Manchester City le 30 juin prochain, Sergio Agüero ferait tout son possible pour rejoindre le FC Barcelone.

Arrivé à Manchester City en 2011, Sergio Agüero quittera les Citizens le 30 juin prochain après dix années de bons et loyaux servies. Cela a été annoncé il y a maintenant plusieurs semaines, et toute la question est désormais de savoir où l’international argentin rebondira. Dans cette optique, plusieurs pistes ont émergé, notamment le PSG et le FC Barcelone, le club catalan étant à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour succéder à Luis Suarez un an après son départ à l’Atlético de Madrid. Et visiblement, cette seconde option séduit particulièrement celui qu’on surnomme El Kun .

Sergio Agüero veut évoluer aux côtés de Lionel Messi !