Mercato - PSG : Mbappé fait patienter Leonardo !

Publié le 5 mai 2021 à 19h10 par A.C.

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022, ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir.

Il y a quelques mois encore, Leonardo paraissait très confiant concernant l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Désormais, les choses semblent avoir changé et la panique s’est emparée du Paris Saint-Germain. Si nous vous avons annoncé sur le10sport.com que la prolongation de Neymar avec le PSG est imminente, les médias catalans ont relancé les spéculations autour d’un retour au FC Barcelone. Pour Mbappé, la situation est encore plus problématique, puisqu’il n’a toujours pas donné la moindre réponse à Leonardo, concernant son avenir.

Mbappé aurait toujours des doutes sur le PSG