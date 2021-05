Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Alaba !

Publié le 6 mai 2021 à 16h00 par T.M.

Cela n’est pas encore officiel, mais la saison prochaine, David Alaba devrait être un joueur du Real Madrid. Les Merengue qui étaient pourtant loin d’être ceux qui proposaient le plus.

Il y a quelques semaines, David Alaba faisait une énorme annonce concernant son avenir. En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’Autrichien officialisait le fait qu’il ne prolongerait pas avec les Bavarois. Libre à l’issue de cet exercice, le joueur polyvalent a donc la possibilité de choisir son futur club et de nombreuses portes de sortie se sont offertes à lui. Alors que le PSG ou encore le FC Barcelone étaient notamment intéressés, c’est finalement le Real Madrid qui devrait rafler la mise. Rien n’est encore officiel à ce sujet, mais cela serait comme si. La saison prochaine, David Alaba devrait être un joueur de la Casa Blanca.

« Liverpool a essayé de le convaincre »