Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe se confirme pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 6 mai 2021 à 13h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours aussi flou, du côté de la presse espagnole, le ton n'évolue pas. L'attaquant français quittera le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Après l'élimination du PSG contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, Leonardo s'est montré assez hésitant concernant les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. « Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. On a mieux joué sur deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts bizarres. Il y a beaucoup de choses positives. On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur », confiait-il au micro de RMC Sport . Mais alors que l'incertitude semble totale, du côté de l'Espagne, c'est totalement l'inverse.

«Mbappé jouera au Real Madrid»