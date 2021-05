Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le discours est troublant pour Neymar et Kylian Mbappé…

Publié le 6 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas encore prolongé au PSG, Leonardo a laissé planer un énorme doute sur l’issue de ces deux dossiers mardi soir après l’élimination contre Manchester City.

Mardi soir, le PSG n’a pas rendu sa meilleure copie de la saison, loin de là, et a finalement été éliminé de la Ligue des Champions par Manchester City (0-2, 1-2 à l’aller). Une sortie de route qui ne tombe pas forcément au bon moment pour Leonardo, à l’heure où le directeur sportif du PSG entame un virage décisif pour les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé, qui sont annoncés partants par la presse espagnole. Et le discours du dirigeant brésilien a d’ailleurs été très évasif sur ses deux stars…

« Pas le moment de décider ou d’annoncer quoi que ce soit »