Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette confidence fracassante sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG suscite de grandes interrogations, une source interne du club de la capitale estime qu’il aurait une chance sur deux de partir cet été.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé hésite encore à prolonger son contrat avec le PSG de crainte d’être bloqué à long terme dans la capitale, lui qui est courtisé depuis longtemps par le Real Madrid. Pourtant, l’attaquant français n’aura plus qu’une seule année d’engagement en juin prochain, et il devra donc prendre une décision radicale quant à son avenir avec le PSG. Et le club de la capitale ne semble pas forcément optimiste sur l’issue du dossier…

« C’est du 50/50 »