Mercato - PSG : Une ouverture se confirme pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 23h15 par T.M.

Parmi les noms évoqués pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, celui de Jadon Sancho a notamment été évoqué. Et les exigences du Borussia Dortmund seraient claires.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est encore et toujours flou, l’attaquant du PSG semble toutefois se rapprocher d’un départ. Une catastrophe dont il faudra alors se relever et pour Leonardo, la mission sera donc de trouver celui qui viendra faire oublier le Français. Selon les dernières informations du Parisien , la priorité du PSG se nommerait Mohamed Salah, mais pour l’après Mbappé, d’autres noms ont également été évoqués, à l’instar notamment de Jadon Sancho, l’ailier du Borussia Dortmund.

