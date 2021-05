Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à prévoir pour Zidane ?

Publié le 6 mai 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Avant l'élimination du Real Madrid face à Chelsea, Zinedine Zidane aurait prévu d'honorer son contrat jusqu'au bout avec le club merengue. Toutefois, la désillusion face aux Blues aurait changé la donne. Selon la presse espagnole, Zinedine Zidane aurait été touché par la défaite contre les hommes de Thomas Tuchel ce mercredi soir et ses joueurs seraient désormais pessimistes quant à son avenir.

Zinedine Zidane vit une saison en dents de scie avec le Real Madrid. Depuis le début de cet exercice 2020-2021, le coach français a vécu trois périodes de crise. Des moments difficiles qui auraient pu couter la tête de Zinedine Zidane. En effet, Florentino Pérez aurait pensé à évincer son entraineur à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Zinedine Zidane est parvenu à redressé la barre, et par la même occasion à sauver sa peau. Désormais, le Ballon d'Or 98 n'aurait plus rien à craindre quant à son avenir car il aurait convaincu Florentino Pérez de miser sur lui à long terme, du moins jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2022 au minimum. Toutefois, Zinedine Zidane ne serait pas sûr de vouloir honorer son contrat jusqu'au bout. Alors que sa saison est très compliquée sur le plan émotionnel, Zinedine Zidane serait dans l'incertitude quant à son avenir depuis plusieurs semaines et pourrait décider de plier bagage à la fin de cet exercice. Interrogé sur sa situation après l'élimination face à Chelsea ce mercredi soir, le technicien de 48 ans a préféré botter en touche, expliquant qu'il focalisait sur la fin de saison du Real Madrid. « Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien. Ce soir, c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga. On va se reposer et se concentrer sur ça pour aller chercher quelque chose » , a affirmé Zinedine Zidane au micro de RMC Sport .

Zinedine Zidane marqué par la défaite contre Chelsea ?

Ce jeudi matin, AS a apporté de nouvelles précisions de taille sur l'avenir de Zinedine Zidane. Et les nouvelles ne seraient pas bonnes pour le Real Madrid. Comme l'a indiqué le média espagnol, la défaite face à Chelsea de ce mercredi (2-0) aurait laissé beaucoup des traces. Après la rencontre, Zinedine Zidane a reconnu la supériorité des Blues . Toutefois, le coach du Real Madrid ne l'a pas dit, mais cette supériorité londonienne l'aurait touché émotionnellement. En effet, cette défaite serait difficile à avaler pour Zinedine Zidane et serait même l'une des plus dures pour lui, car c'est l'une des rares fois où il se serait senti nettement inférieur à son adversaire. Ce qui redistribuerait totalement les cartes pour l'avenir de Zinedine Zidane. A en croire Marca , beaucoup de Madrilènes craindraient désormais le pire pour le coach français. D'ailleurs, le vestiaire de Zinedine Zidane serait même le premier à commencer à pressentir un avenir sans lui. Et pourtant, la tendance était loin d'être la même avant le match retour face à Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions.

Zidane sur le départ à cause de Chelsea ?