Mercato - PSG : Vers un gros clash avec Mbappé ? La réponse !

Publié le 6 mai 2021 à 11h45 par A.M.

Toujours en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé n'a visiblement pas tranché concernant sa prolongation au PSG. Mais une chose est sûre, il n'ira pas au clash avec le club de la capitale.

Le temps presse pour Kylian Mbappé. En effet, son contrat court jusqu'en juin 2022, et il n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un froid sur son avenir au PSG. Et pour cause, si jamais l'attaquant français refusait d'étendre son contrat, une vente cet été serait nécessaire afin d'éviter un départ libre dans un an. Cependant, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir ce qui n'arrange pas les affaires du PSG qui attend sa réponse. Le choix du Champion du monde dictera en effet une partie du mercato parisien.

Mbappé n'ira pas au clash