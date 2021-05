Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros rebondissement prend forme pour Neymar !

Publié le 6 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar n'a toujours pas prolongé son bail malgré l'optimisme des dernières semaines. Et l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions pourrait peser lourd.

A l'image de Kylian Mbappé, la prolongation de Neymar n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, cela fait plusieurs mois que tout semble boucler, le Brésilien ayant trouvé un terrain d'entente avec le PSG pour prolonger son bail. Seulement voilà, rien n'est signé pour le moment et la presse espagnole a relancé les rumeurs concernant un retour de Neymar au FC Barcelone. La situation commencerait donc à s'inverser petit-à-petit et pourrait donc déboucher sur une issue totalement inattendue il y a encore quelques semaines.

L'élimination contre City pourrait peser dans la balance