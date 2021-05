Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande promesse de Neymar pour son avenir !

Publié le 6 mai 2021 à 5h15 par T.M.

L’avenir de Neymar est encore incertain. Et visiblement, en coulisse, le joueur du PSG aurait fait une grande promesse concernant la suite de sa carrière.

Après la rencontre face à Manchester City, Leonardo a maintenu le mystère concernant l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé. « L’avenir de Neymar et Mbappé ? Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit », a lâché le directeur sportif du PSG. Et en ce qui concerne le Brésilien, alors qu’on annonçait une prolongation imminente, cela n’est toujours pas officiel. De quoi faire dire à la presse espagnole que Neymar pourrait faire son retour au FC Barcelone. Et dans ce feuilleton, de l’huile a été rajoutée sur le feu par José Alvarez, journaliste d’ El Chiringuito .

Neymar attend le Barça

Après avoir voulu revenir au FC Barcelone, Neymar nourrirait encore la même envie actuellement. Et à ce sujet, José Alvarez a ainsi révélé l’accord passé en coulisse entre le joueur du PSG et Joan Laporta. Ainsi, Neymar aurait promis au président du Barça de l’attendre et c’est pour cela qu’il retarderait actuellement sa prolongation avec le club de la capitale.