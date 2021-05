Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce fracassante de Sergio Agüero en coulisse…

Publié le 6 mai 2021 à 5h00 par T.M.

A la fin de la saison, Sergio Agüero quittera Manchester City après 10 saisons passées chez les Citizens. Pour aller où ? Pour l’Argentin, il n’y aurait que le FC Barcelone qui compterait.

A 32 ans, Sergio Agüero pourrait finir en beauté avec Manchester City avec notamment un nouveau titre de champion d’Angleterre et surtout une victoire en Ligue des Champions. Une bonne note pour ensuite passer à autre chose. Il est acté depuis un certain temps qu’El Kun ne continuera pas avec les Citizens et désormais, la question est de savoir où il jouera la saison prochaine. Et pour Agüero, c’est avant tout la piste menant au FC Barcelone qui revient. D’ailleurs, l’Argentin serait prêt à faire de gros efforts pour que cela se réalise.

« Son souhait est de jouer au Barça la saison prochaine »