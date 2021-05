Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il craindre un départ de Neymar et Mbappé après Manchester City ?

Publié le 6 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce n’est donc pas cette année que le PSG remportera la Ligue des Champions. Un nouvel échec européen qui pourrait ne pas être sans conséquence sur l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé…

Finaliste l’an dernier de la Ligue des Champions, le PSG avait pour ambition de revenir à ce stade de la compétition et d’être sacré champion. Mais cela ne sera pas pour cette année. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino sont tombés sur plus fort qu’eux avec le Manchester City de Pep Guardiola. Eliminé en demi-finale, le PSG devra donc encore attendre au moins un an pour espérer soulever cette Ligue des Champions. En attendant, il faudra voir les possibles conséquences de ce nouvel échec européen, qui pourrait pourquoi pas être à l’origine des départs de Neymar et de Kylian Mbappé.

Un revers et des départs ?

Pour le PSG, ce nouvel échec en Ligue des Champions pourrait bien être celui de trop pour le projet qatari, du moins celui avec Neymar et Kylian Mbappé. Alors que Leonardo fait tout pour prolonger les deux stars, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses à propos d’un possible départ cet été, que ce soit à Barcelone pour le Brésilien et au Real Madrid pour le Français. Neymar et Mbappé aspirent bien évidemment à remporter les plus grands trophées, voyant que cela est très compliqué avec le PSG, ils pourraient donc aller tenter leur chance ailleurs…



Alors, faut-il craindre un départ de Neymar et Mbappé ?