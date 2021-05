Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour la succession de Mbappé !

Publié le 6 mai 2021 à 19h45 par D.M.

Jadon Sancho figurerait sur la short-list de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais les demandes du Borussia Dortmund pourraient refroidir le PSG.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé demeure incertain, Leonardo aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français n’est pas certain de prolonger avec le club de la capitale et les dirigeants du PSG se préparent à toutes les éventualités. Selon le Parisien , Leonardo aimerait attirer Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool. Parallèlement à ce dossier, le PSG garderait également un œil sur Jadon Sancho, qui dispose d’un bon de sortie. « Nous avions déjà un gentlemen’s agreement avec Jadon l’année dernière, selon lequel il pouvait partir sous certaines conditions. Il est avec nous depuis quelques années » a confié le directeur sportif du BVB, Michael Zorc. Et les conditions auraient été fixées par la formation allemande.

Sancho valorisé à 90M€ par le Borussia Dortmund