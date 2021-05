Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une concurrence XXL pour Zidane dans le dossier Aouar ?

Publié le 6 mai 2021 à 20h00 par D.M.

A en croire la presse italienne, le Real Madrid serait intéressé par Houssem Aouar. Le joueur de l'OL serait également dans le viseur de la Juventus.

Afin de renforcer son effectif, Zinédine Zidane pourrait bien piocher en Ligue 1. Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid espère mettre la main sur Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG et qui n’a toujours pas pris de décision au sujet de son avenir. Et à en croire la presse italienne, l’équipe espagnole aurait ciblé un joueur de l’OL. Selon Calciomercato.com , le Real Madrid aurait coché le nom d’Houssem Aouar. Sous contrat jusqu’en 2023 avec son club formateur, l’international français serait très apprécié par Zinédine Zidane, qui espérerait le recruter cet été.

La Juve en concurrence avec le Real Madrid dans le dossier Aouar