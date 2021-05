Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dressé son plan de vol pour Pjanic !

Publié le 6 mai 2021 à 22h00 par A.D.

Transféré de la Juventus au FC Barcelone l'été dernier, Miralem Pjanic pourrait migrer vers Chelsea ou l'Inter dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu'un prêt serait l'option la plus viable pour le Bosnien, le Barça devrait prendre une décision définitive quant à son milieu de terrain à l'issue de la saison.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone et la Juventus ont bouclé une opération XXL. En effet, les deux cadors européens sont tombés d'accord pour échanger Miralem Pjanic et Arthur Melo. En ce qui concerne le transfert du Bosnien, le Barça ne serait pas vraiment satisfait de son choix. Depuis le début de la saison, Miralem Pjanic peine à évoluer à son plus haut niveau et ne parvient pas à obtenir les faveurs de Ronald Koeman. Une situation qui pourrait provoquer son départ dès cet été. Et à en croire Sport.es , Chelsea et l'Inter seraient prêts à profiter de l'aubaine pour récupérer Miralem Pjanic lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Laporta va trancher en fin de saison pour Pjanic