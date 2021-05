Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho voudrait recruter une star de Pochettino !

Publié le 6 mai 2021 à 14h15 par A.D.

Alors qu'il prendra les rênes de l'AS Rome pour la saison prochaine, José Mourinho préparerait déjà son mercato estival. En ce sens, le Special One songerait à recruter Mauro Icardi en cas de départ d'Edin Dzeko.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a activé l'option d'achat de Mauro Icardi et a signé un chèque avoisinant les 50M€ à l'Inter. Toutefois, l'actuel numéro 9 argentin pourrait ne pas faire long feu au PSG. Alors qu'il réalise une saison plus que moyenne, Mauro Icardi devrait être poussé vers la sortie par sa direction à l'issue de la saison. Et alors qu'il aurait la cote en Italie, le buteur de 28 ans pourrait rejoindre José Mourinho à l'AS Rome.

Mauro Icardi dans le viseur de José Mourinho ?