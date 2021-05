Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans une opération colossale pour cet été !

Publié le 6 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG compte bien remodeler son effectif en se renforçant à des postes clés, mais également en se séparant de certains éléments qui n'entrent plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Leonardo a donc du pain sur la planche pour mener à bien cet énorme chantier.

Eliminé par Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG se tourne désormais vers la lutte pour conserver son titre en Ligue 1, mais également en Coupe de France. Cependant, si des objectifs sportifs attendent encore les Parisiens d'ici la fin de la saison, Leonardo a clairement identifié les failles de l'effectif de Mauricio Pochettino. L'objectif sera donc de mener un recrutement ambitieux, mais pour cela, il faudra vendre. En effet, L'Equipe rappelait mercredi que même si le parcours européen du PSG permettrait de récupérer environ 112M€, cette somme serait insuffisante pour combler les pertes liées à la crise sanitaire. Par conséquent, Leonardo va devoir se démener pour vendre plusieurs joueurs. Et plusieurs noms ont été identifiés.

Plusieurs joueurs sont sur le marché

Dans cette optique, trois joueurs sont susceptibles de rapporter une belle indemnité de transfert au PSG comme le rappelle Le Parisien : Thilo Kehrer, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Très décevant cette saison, l'attaquant argentin, dont l'option d'achat a été levée la saison dernière pour environ 50M€, pourrait revenir en Serie A selon la presse italienne. La Juventus surveillerait notamment son cas de près. Même si le PSG ne récupèrera pas la somme investie, Mauro Icardi jouit toujours d'une belle cote en Italie. Concernant Pablo Sarabia, c'est en Liga que des clubs pourraient se manifester. L'Espagnol est toujours apprécié dans son pays où ses prestations avec le Séville FC n'ont pas été oubliées.



D'autres joueurs sont sur le marché à l'image de Rafinha. Selon Le Parisien , son avenir doit être clarifié dans les prochaines semaines. Il faut dire que Mauricio Pochettino lui offre beaucoup moins de temps de jeu que Thomas Tuchel. Même cas de figure pour Mitchel Bakker qui a profité de la blessure de Juan Bernat pour accumuler du temps de jeu, mais qui n'entre pas dans les plans de l'entraîneur du PSG. Enfin, il faudra régler également le cas des joueurs prêtés. Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé malgré une option d'achat estimée à 8M€, tandis que Moise Kean est encore dans le flou. Alphonse Areola, prêté avec option d'achat à Fulham, ne devrait pas revenir au PSG, tandis que le doute persiste pour Arnaud Kalimuendo qui réalise une saison aboutie au RC Lens.

Ça bouge déjà pour Kehrer !