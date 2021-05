Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut enfin se débarrasser d’un flop du projet QSI !

Publié le 6 mai 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG durant l’été 2018 alors qu’il était considéré comme un grand espoir du football allemand, Thilo Kehrer n’a jamais réussi à justifier les 37M€ investis dans son transfert. Et Leonardo semble avoir une ouverture pour enfin se débarrasser de son indésirable…

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, plusieurs recrutements ont suscité certaines interrogations et n’ont jamais répondu aux attentes comme ce fut le cas pour Diego Lugano, Jesé ou encore Hatem Ben Arfa. Mais Thilo Kehrer, qui avait été attiré par Thomas Tuchel et Antero Henrique en provenance de Schalke 04 en 2018 pour 37M€, fait également figure de flop pour le club de la capitale. L’international allemand n’a jamais semblé à la hauteur des espoirs placés en lui à son arrivée, lui qui a pourtant eu sa chance et notamment à un poste de latéral droit qui semble clairement être le talon d’Achille du PSG depuis maintenant quelques années. Mais l’avenir de Kehrer est clairement en train de s’assombrir…

Kehrer a la cote sur le marché !

En effet, Leonardo semble avoir une opportunité pour parvenir à se débarrasser de Thilo Kehrer cet été. Comme l’a révélé Paris Fans, Arsenal serait très intéressé par son profil et aurait même formulé une offre à hauteur de 9M€ jugée insuffisante par le PSG, qui en réclamerait 25M€ alors que le contrat de Kehrer court jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes. De son côté, Le Parisien annonce que l’international allemand garde une cote très intéressante en Bundesliga, et Leonardo pourrait donc logiquement être tenté de faire jouer la concurrence pour vendre l’ancien joueur de Schalke 04 au meilleur prix cet été, et ainsi limiter la casse de ce dossier sur le plan financier. Un moindre mal, surtout que les perspectives d’évolution deviennent de plus en plus nulles pour Thilo Kehrer au PSG.

Un secteur défensif bouché…

En effet, à son poste d’origine de défenseur central, l’international allemand n’entre clairement pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Derrière la charnière Marquinhos-Kimpembe qui paraît clairement intouchable, l’entraîneur argentin du PSG dispose d’autres options telles qu’Abdou Diallo ou encore le jeune Timothée Pembélé, qui a fait quelques sorties très prometteuses cette saison avec l’équipe première. De plus, Pochettino a préféré à plusieurs reprises faire redescendre Danilo Pereira en défense plutôt que de titulariser Kehrer, ce qui en dit long sur la confiance qu’il accorde au numéro 4 du PSG. Et qu’en est-il du poste de latéral droit ? Certes, Alessandro Florenzi n’apporte pas forcément toutes les garanties nécessaires pour prétendre à une place de titulaire indiscutable comme l’a prouvé sa récente performance contre Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mais Leonardo entend bien régler le problème et envisagerait plus que jamais de faire revenir Serge Aurier au PSG cet été pour le mettre en concurrence avec le prometteur Colin Dagba. Dans cette optique, il ne semble donc plus y avoir de place pour Thilo Kehrer, qui devrait être poussé vers la sortie cet été.