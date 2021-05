Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle piste offensive activée par Claude Puel ?

Publié le 7 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Souffrant de gros problèmes dans le secteur offensif, l'ASSE voudrait se trouver du renfort avant la saison prochaine. Et la direction stéphanoise aurait jeté son dévolu sur Caleb Ekuban. Une offre serait même en préparation du côté des Verts pour le joueur de Trabzonspor.

Ayant énormément de difficultés au niveau offensif cette saison, l’ASSE se chercherait du renfort en vue de la saison prochaine. Avec Anthony Modeste qui n’a pas convaincu dans le Forez depuis son arrivée en prêt cet hiver en provenance de Cologne et qui devrait quitter le club à la fin de l’exercice, la direction stéphanoise multiplierait les pistes. Ainsi, Yuma Suzuki et Andrew Jung figureraient sur la liste des Verts . Mais un nouveau nom devrait s’y ajouter et même doubler tout le monde.

Ekuban dans le viseur de l’ASSE