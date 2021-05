Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à rester ? La réponse

Publié le 7 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment ces dernières heures que Zidane a pris la décision de rester au Real Madrid quoiqu’il arrive. Analyse.

La Cadena SER a assuré ces dernières heures que Zinedine Zidane devrait bien honorer sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, quels que soient les résultats en Ligue des champions (le Real est désormais éliminé) et en Liga. Que faut-il en penser ?

La vraie incertitude, c’est l’attitude du Real