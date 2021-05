Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Zidane fait passer un message clair pour son avenir !

Publié le 6 mai 2021 à 18h10 par Th.B.

Annoncé sur le départ, Zinedine Zidane compterait bien s’en aller si l’on en croit les sentiments de certains joueurs du Real Madrid et d’un proche contactés par Goal España. Une page risque de se tourner à la Casa Blanca.

Contrairement à l’été 2018, moment où Zinedine Zidane était parvenu à offrir une troisième Ligue des champions d’affilée au Real Madrid avant de décider de quitter le club merengue à la surprise générale, le technicien français pourrait cette fois-ci plier bagage sans titre majeur à la fin de la saison. En effet, toujours en course pour le trophée de champion d’Espagne, la Liga n’est pas encore assurée d’être sienne, lui qui est aux coudes avec l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone, le rival territorial et historique. Cependant, son départ serait presque déjà entériné.

Un ras-le-bol complet de Zidane ?