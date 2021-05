Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : À Madrid, tout est clair pour Zidane !

Publié le 6 mai 2021 à 17h00 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait perdre Zinedine Zidane à la fin de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat. C’est du moins le ressenti du vestiaire merengue à en croire la presse espagnole.

Malgré une première partie de saison proche du terme chaotique pour un club de la stature du Real Madrid, Zinedine Zidane est parvenu à inverser la tendance ces derniers mois en remettant le club merengue sur les bons rails en Liga et en permettant à la Casa Blanca de se hisser jusqu’au dernier carré de la Ligue des champions avant qu’elle soit défaite par Chelsea mercredi soir à Stamford Bridge. Toujours en lice pour conserver son titre de champion, le Real Madrid pourrait faire une saison blanche puisque la Coupe du roi a été remportée par le FC Barcelone et que l’aventure européenne a trouvé son épilogue face aux Blues . Et cela pourrait également être la fin pour Zinedine Zidane.

Le vestiaire ne croirait plus en la continuité de Zidane