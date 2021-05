Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict déjà tombé pour Zidane ?

Publié le 6 mai 2021 à 14h00 par A.D.

Après une première partie de saison très compliquée, Zinedine Zidane est parvenu à hisser son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions et le Real Madrid est toujours en course pour le titre en Liga. Malgré tout, l'entraineur français et le club merengue estimeraient qu'il est temps de mettre un terme à leur association.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane serait passé tout près de l'éviction à trois reprises. En effet, le coach du Real Madrid aurait pu payer les périodes de crise de son club et être remercié par Florentino Pérez. Toutefois, Zinedine Zidane a toujours trouvé le moyen de remettre sur pied son équipe, et sauver sa peau par la même occasion. Malgré tout, le technicien français pourrait toujours prendre la porte à la fin de la saison. Interrogé au micro de RMC Sport après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions ce mercredi soir, Zinedine Zidane a entretenu le flou quant à son avenir. « Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien. Ce soir, c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga. On va se reposer et se concentrer sur ça pour aller chercher quelque chose » , a déclaré l'entraineur du Real Madrid après la défaite contre Chelsea en demi-finale retour (2-0).

Zidane et le Real Madrid d'accord pour se quitter ?