Mercato - OM : Gignac a joué un mauvais tour au projet McCourt !

Publié le 6 mai 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin se rapprocherait dangereusement des Tigres. Convaincu par André-Pierre Gignac, l'attaquant de l'OM aurait décidé de recaler à la fois Pablo Longoria, le Milan AC et le FC Séville pour rejoindre le club mexicain. Alors que le club basé à Monterrey proposerait un contrat de 5M€ à Florian Thauvin, l'affaire serait bouclée à 90%.

De retour à l'OM depuis l'été 2017, Florian Thauvin serait de plus en plus proche d'un départ. Libre de tout contrat dans moins de deux mois, l'international français n'aurait toujours pas trouvé le moindre accord avec Pablo Longoria. Et ce, malgré les efforts du nouveau président de l'OM. Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité au mois de janvier, Pablo Longoria compte mettre le paquet pour Florian Thauvin et n'a pas l'intention d'abandonner tant qu'il n'aura pas trouvé une solution pour le prolonger. Toutefois, il semblerait que ses efforts ne porteront pas leurs fruits. D'après les dernières indiscrétions d' ESPN , Florian Thauvin se dirigerait tout droit vers Monterrey. Si rien ne serait acté pour le moment, le numéro 26 de l'OM aurait tout de même de grandes chances de signer chez les Tigres d'André-Pierre Gignac cet été. D'ailleurs, le buteur de 35 ans aurait joué un rôle clé dans ce dossier.

André-Pierre Gignac aux manettes pour Florian Thauvin ?

Selon telediario.mx , André-Pierre Gignac aurait milité auprès de son club pour boucler la signature de Florian Thauvin en fin de saison. Mais ce ne serait pas tout, puisque l'ancien buteur de l'OM aurait également approché le protégé de Jorge Sampaoli pour lui faire l'éloge des Tigres de Monterrey et de la vie au Mexique. Et le travail d'André-Pierre Gignac serait déjà payant. A en croire les informations de Grafica Tigres , confirmées par Foot Mercato , Florian Thauvin serait proche d'un accord avec les Tigres. Alors qu'on lui aurait proposé un contrat de quatre saisons, à hauteur de 5M€ annuels, et une prime à la signature de près de 5M€, Florian Thauvin serait sur le point de trouver un accord avec le club basé à Monterrey. D'ailleurs, l'affaire serait même déjà bouclée à « 90% » . « Florian a été enthousiasmé par la proposition des Tigres, tant par le projet sportif qu'économique et aujourd'hui, mercredi, les choses sont avancées à 90%, donc dans les jours suivants il pourrait être possible de conclure l'affaire et de faire l'annonce » , a précisé une source proche du dossier à Canal 6 Deportes . Et pour rejoindre les Tigres, Florian Thauvin aurait tourné le dos à deux belles écuries.

Un départ aux Tigres bouclé à 90% pour Florian Thauvin ?