Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le futur salaire XXL de Thauvin déjà dévoilé ?

Publié le 6 mai 2021 à 10h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin avec l'OM, Florian Thauvin serait proche d'un accord avec les Tigres. L'international français pourrait signer un contrat de quatre ans et toucher une belle prime à la signature.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le mois de janvier, Pablo Longoria a fait tout son possible pour tenter de prolonger le contrat de Florian Thauvin, qui expire en juin prochain. Mais ces dernières heures, ce dossier a pris une tournure inattendue. Le champion du monde aurait recalé le Milan AC et le FC Séville pour rejoindre le Mexique. Selon plusieurs médias, Thauvin pourrait bien s’engager avec les Tigres de Monterrey. Et un accord serait sur le point d’être trouvé.

Thauvin proche d'un accord à 5M€ par an avec les Tigres