Mercato - OM : Nouvelle révélation retentissante sur le départ de Thauvin !

Publié le 6 mai 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin se rapproche plus que jamais d’un transfert libre chez les Tigres cet été. Et l’international français aurait d’ailleurs recalé deux grosses écuries européennes pour cette destination inattendue…

La nouvelle n’a cessé de prendre de l’ampleur ces derniers jours, et elle semble se préciser au fil des heures : Florian Thauvin (28 ans), sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, s’apprête à s’engager avec les Tigres de Monterrey. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de janvier dernier, Pablo Longoria tente pourtant désespérément de prolonger l’attaquant français, mais le président de l’OM semble parti avec trop de retard dans ses négociations. Et Thauvin devrait bel et bien traverser l’Atlantique malgré des offres intéressantes en Europe.

Thauvin aurait recalé deux gros clubs pour les Tigres !