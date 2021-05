Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà son plan en tête pour Mbappé !

Publié le 6 mai 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que le PSG prévoirait quoi qu’il arrive conserver Kylian Mbappé, le Real Madrid compterait sur Zinedine Zidane pour parvenir à ses fins avec Mbappé.

Et si l’élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City avait l’effet inverse que celui escompté par certains journaux espagnols pour Kylian Mbappé ? Depuis mardi soir et l’échec concédé face aux Skyblues , l’attaquant du PSG est annoncé avec encore plus d’insistance au Real Madrid où Florentino Pérez et l’ensemble du comité de direction merengue l’attendraient. Cependant, d’après El Confidencial , le PSG pourrait se montrer plus réticent que jamais à l’idée de laisser filer le champion du monde, recruté pour amener le club parisien sur le toit de l’Europe, chose qui ne s’est pas produite depuis son arrivée en 2017. De quoi inciter le Real Madrid à baisser les armes ?

Zidane, primordial pour que le Real Madrid recrute Mbappé