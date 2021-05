Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City, un effet inattendu sur l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 6 mai 2021 à 17h30 par T.M.

Face à Manchester City, le PSG n’a donc rien pu faire et a ainsi vu la finale de la Ligue des Champions lui échapper. Un échec qui pourrait provoquer le départ de Kylian Mbappé pour certains. Cependant, au Real Madrid, on n’aurait pas la même lecture…

Finaliste l’an dernier de la Ligue des Champions, le PSG avait à coeur de retrouver la dernière match et d’enfin soulever la Coupe aux grandes oreilles. Malheureusement, cela ne sera pas pour cette année, la faute à un Manchester City trop fort pour les joueurs de Mauricio Pochettino. Le PSG voit donc là son rêver européen s’éloigner encore une fois et par la même occasion, cela pourrait bien sonner la fin de l’aventure de Kylian Mbappé dans la capitale. Alors que l’avenir de l’international français fait parler depuis de longs mois déjà, cet échec pourrait un peu plus le convaincre d’aller voir ailleurs pour y tenter de rempoter cette Ligue des Champions. Alors que Mbappé n’a toujours pas communiqué son choix, il pourrait donc pencher pour un départ, notamment vers le Real Madrid, plutôt que de prolonger avec le PSG, qui lui offrirait pourtant un pont d’or. Néanmoins, cela pourrait être sans compter sur le Qatar. Et la défaite du club de la capitale face à Manchester City pourrait ne pas être étrangère à cela.

Garder Mbappé pour enfin triompher ?