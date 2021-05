Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel rend un vibrant hommage à ses joueurs !

Publié le 2 mai 2021 à 22h12 par A.D.

Ce dimanche, l'ASSE a fait un grand pas vers le maintien grâce à sa victoire face à Montpellier. A l'issue de la partie, Claude Puel a tenu à féliciter ses joueurs.