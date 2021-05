Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel active une nouvelle piste en défense !

Publié le 6 mai 2021 à 19h00 par D.M.

A la recherche de renforts en défense central, l'ASSE aurait coché le nom de Cédric Hountondji, sous contrat jusqu'en 2023 avec Clermont.

A la recherche d’un défenseur central lors du mois de janvier, l’ASSE avait attendu les dernières heures du mercato hivernal pour dénicher la perle rare. Après avoir essuyé un échec dans le dossier William Saliba, le club stéphanois était parvenu à boucler l’arrivée de Pape Abou Cissé sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 13M€. Une somme élevée pour l’ASSE, qui pourrait laisser le joueur retourner à l’Olympiakos à la fin de la saison. Les Verts auraient d’ailleurs déjà commencé à scruter le marché afin de lui trouver un remplaçant.

L'ASSE suit les prestations d'Hountondji