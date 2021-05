Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s'active pour la succession de Sergio Busquets !

Publié le 6 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Malgré son bon niveau de jeu cette saison, Sergio Busquets a vu certaines de ses capacités être sur le déclin. Le FC Barcelone se serait donc mis à la recherche du successeur du milieu de 32 ans.

Malgré les difficultés que le FC Barcelone a rencontré depuis le début de saison, Sergio Busquets s’est une nouvelle fois montré comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif de Ronald Koeman. Néanmoins, à 32 ans, le milieu de terrain a montré quelques signes de déclinance notamment sur le plan physique. Le technicien néerlandais a été contraint de le remplacer à plusieurs reprises en fin de rencontre. Ainsi, le Barça commencerait à s'activer concernant la succession de Sergio Busquets, alors que son nom est évoqué sur le départ ces derniers temps.

Le successeur de Busquets en ligne de mire