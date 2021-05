Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est fermée à double tour pour… Haaland !

Publié le 6 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que la presse espagnole évoque un retour de Neymar au FC Barcelone ces dernières heures, Erling Braut Haaland resterait une piste plus que sérieuse de la nouvelle administration blaugrana. Cependant, elle pourrait s’avérer inaccessible.

Auteur d’une saison incroyable en terme de statistiques avec le Borussia Dortmund, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024, Erling Braut Haaland (20 ans) aurait l’Europe à ses pieds et particulièrement le FC Barcelone. Nouveau président du Barça , Joan Laporta aurait comme plan de faire d’Haaland l’attaquant de la décennie à venir du club culé selon la presse ibérique. Cependant, le Borussia Dortmund devrait causer bien des problèmes aux dirigeants blaugrana pour le transfert d’Erling Braut Haaland.

« Il n’ira nulle part, offre folle ou pas »