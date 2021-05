Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprise à prévoir pour l’avenir de Florenzi ?

Publié le 5 mai 2021 à 20h45 par T.M.

Alors que la tendance serait à un départ d’Alessandro Florenzi du PSG en fin de saison, rien ne serait visiblement à exclure. Explications.

Ce mercredi, la rencontre décevante d’Alessandro Florenzi face à Manchester City a prouvé que le PSG avait plus que jamais besoin d’un autre latéral droit. Et Leonardo n’aurait pas attendu cette rencontre pour se lancer dans ce chantier. En effet, cela fait maintenant quelques semaines qu’il est annoncé que le PSG s’est mis en quête d’un nouvel arrière droit. Une tendance confirmée ce mercredi par RMC . Trouver un nouveau latéral serait une priorité de cet été et pour cela, Leonardo regarderait notamment du côté de Tottenham avec Serge Aurier, qui pourrait alors faire son retour au Parc des Princes.

Et si Florenzi restait ?