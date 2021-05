Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Koeman prend position pour Erling Haaland !

Publié le 6 mai 2021 à 13h00 par D.M.

Marc-André ter Stegen n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Erling Braut Haaland, courtisé par de nombreuses équipes européennes dont le FC Barcelone.

37 buts en 38 matches. Les statistiques d’Erling Braut Haaland cette saison sont affolantes. Performant sous le maillot du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien a tapé dans l’œil de nombreuses équipes européennes à l’instar de Chelsea, de Manchester City, de Manchester United, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Elu président du club catalan, Joan Laporta resterait attentif à la situation d'Haaland, malgré les difficultés financières de sa formation. Le Borussia Dortmund ne compte faire aucun cadeau dans ce dossier et demanderait 150M€ pour se séparer de lui. Interrogé sur une possible arrivée d’Haaland au FC Barcelone, Marc-André ter Stegen a admis que ce serait une belle acquisition pour le club blaugrana.

« S'il part de Dortmund, sa nouvelle équipe aura un attaquant d'enfer pour les dix prochaines années »