Mercato - PSG : Concurrence, prix… Les dessous du dossier Serge Aurier !

Publié le 5 mai 2021 à 20h30 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit pour la saison prochaine, le PSG aurait jeté son dévolu sur Serge Aurier, bien connu au sein du club de la capitale. Mais rien ne serait encore fait pour le retour de l’Ivoirien, actuellement lié à Tottenham jusqu’en 2022.

Entre le PSG et Alessandro Florenzi, l’histoire ne devrait finalement durer qu’un an. Prêté l’été dernier par l’AS Rome, l’Italien avait fait rapidement bonne impression, notamment d’un point de vue offensif. De quoi faire dire à certains que le latéral droit allait rester à Paris et que le club de la capitale allait lever son option d’achat fixée à 9M€. Toutefois, au fil des mois, les carences défensives de Florenzi sont devenues criantes et pour le PSG, cela devrait être impossible de continuer comme cela. Ainsi, comme l’a révélé RMC ce mercredi, la tendance serait donc à un départ du latéral de 30 ans, qui devrait ainsi retourner à l’AS Rome. Dans le même temps, la quête d’un remplaçant a débuté et dernièrement, plusieurs noms ont été évoqués à l’instar d’Emerson (prêté par le FC Barcelone au Betis Séville), ou Hector Bellerin (Arsenal). Mais un dossier semble prendre plus d’ampleur, celui menant à Serge Aurier. Aujourd’hui à Tottenham, où il est sous contrat jusqu’en 2022, l’Ivoirien est bien connu au PSG, où il a joué entre 2015 et 2017. Revenir au Parc des Princes intéresserait d’ailleurs Aurier, lui qui pourrait par la même occasion retravailler avec Mauricio Pochettino, qu’il a connu chez les Spurs.

Un dossier à 10M€ !

Serge Aurier ne dirait donc pas non à un retour au PSG, et si Leonardo s’est dernièrement cassé les dents lors de ses négociations avec Tottenham, cette fois, cela pourrait bien être différents. En effet, selon les informations de RMC , l’Ivoirien bénéficierait d’un bon de sortie pour cet été, mais il faudra répondre aux exigences de Daniel Levy. Et pour lâcher Aurier, les Spurs réclameraient une somme avoisinant les 10M€. Leonardo acceptera-t-il alors de s’aligner sur ce montant ?

Du monde à l’affût ?

Et outre l’aspect financier, il faudra également se méfier de la concurrence. En effet, Serge Aurier est un joueur qui attirer les convoitises. L’hiver dernier, il aurait refusé le Spartak Moscou et le Milan AC pour continuer avec Tottenham. Des intérêts toujours d’actualité puisque comme l’explique le média français, les Rossoneri seraient toujours intéressés, au même titre que l’Atlético de Madrid, qui penserait à Serge Aurier afin de venir remplacer Kevin Trippier en cas de départ de ce dernier. Leonardo et le PSG savent donc à quoi s’en tenir.