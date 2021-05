Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce troublante de Florenzi sur son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Prêté par l'AS Roma, Alessandro Florenzi n'est pas sûr d'être conservé par le PSG à l'issue de la saison. D'ailleurs, l'international italien refuse de prendre concrètement position pour son avenir...

L'avenir d'Alessandro Florenzi reste en suspens au PSG. Ce sera d'ailleurs l'une des premières décisions cruciales à prendre pour Leonardo. Et pour cause, l'international italien, prêté par l'AS Roma, dispose d'une option d'achat estimée à 8M€. Un montant abordable, mais alors que Florenzi a connu des débuts très prometteurs à Paris, il a clairement affiché ses limites dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, Colin Dagba prouvant même face au Bayern Munich qu'il avait les épaules pour le remplacer. Par conséquent, le PSG va devoir trancher dans ce dossier d'autant plus que le poste de latéral droit semble être la grande priorité de Leonardo.

«Pour l'avenir, nous verrons ce qui se passe»