Mercato - Real Madrid : Le clan Gareth Bale annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 8h31

Prêté à Tottenham jusqu'au 30 juin et en fin de contrat avec le Real Madrid en 2022, Gareth Bale ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais pendant que le joueur est concentré sur son football avec les Spurs, son agent en a profité pour faire une petite mise au point dans les médias.

Auteur d'une fin de saison intéressante avec Tottenham, Gareth Bale doit logiquement quitter les Spurs en juin pour retourner au Real Madrid à l'issue de son prêt en Angleterre. Mais visiblement et ce comme la saison passée, le Gallois ne semble pas être le bienvenu à Madrid et à un an du terme de son contrat en Espagne, Bale devrait à nouveau être placé sur la liste des indésirables et trouver un point de chute grâce à son agent.

L'agent de Bale n'exclut aucune option