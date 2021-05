Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et la prochaine destination de Zidane sera…

Publié le 7 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Malgré la volonté du Real Madrid de le conserver au moins jusqu’à l’expiration de son contrat, Zinedine Zidane aurait des chances de plier bagage et de rejoindre la Juventus.

Ce n’est plus un secret tant l’avenir de Zinedine Zidane est discuté dans la presse et surtout évoqué lors des passages de l’entraîneur du Real Madrid face aux médias. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au club merengue, Zidane serait susceptible de quitter la Casa Blanca en fin de saison, comme il l’a fait en 2018 à la surprise générale. Et pour Frédéric Hermel, la route de Zidane ne mènerait pas à Rome, mais plutôt à Turin pour prendre les rênes de la Juventus.

« Dans l’entourage de Zidane, on le voit à la Juventus. »