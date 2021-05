Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland est attendu au Barça !

Publié le 7 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Convoité par les plus grands clubs européens, Erling Braut Haaland a reçu un énorme appel du pied de la part de Marc-André ter Stegen, le portier du FC Barcelone.

Cet été, Erling Braut Haaland sera probablement l'un des joueurs les plus convoités du marché. Et pour cause, le buteur norvégien empile les buts avec le Borussia Dortmund et se retrouve dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, de Chelsea ou encore de Manchester City. Rien que ça. Au Barça, Joan Laporta en avait même fait un argument de campagne. Et visiblement, une arrivée d'Erling Braut Haaland en Catalogne ne serait pas pour déplaire à Marc-André ter Stegen.

«Haaland rendrait n'importe quelle équipe du monde meilleure»