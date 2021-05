Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le mercato de Leonardo !

Publié le 7 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Cantonné à un rôle de remplaçant au PSG, Thilo Kehrer aurait la cote sur le marché des transferts, et pourrait ainsi permettre à Leonardo de récupérer des liquidités cet été.

Barré par les présences de Marquinhos et Presnel Kimpembe ainsi que par la concurrence directe d’Abdou Diallo et Timothée Pembélé pour les rôles de doublures en défense centrale, Thilo Kehrer (24 ans) ronge son frein au PSG. L’international allemand, qui trouvait grâce aux yeux de Thomas Tuchel et notamment au poste de latéral droit, n’entre pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino qui lui a même préféré à plusieurs reprises Danilo Pereira qui est pourtant milieu défensif d’origine. Et cette situation devrait avoir raison de l’avenir de Kehrer au PSG…

Kehrer pisé par Arsenal et en Allemagne

Comme l’a révélé Paris Fans jeudi, Arsenal apprécierait beaucoup le profil de Thilo Kehrer et aurait même formulé une offre de 9M€ au PSG pour le recruter, mais le club de la capitale en demanderait 25M€. Par ailleurs, selon Le Parisien, l’ancien défenseur de Schalke 04 aurait la cote en Allemagne, ce qui pourrait clairement permettre à Leonardo d’envisager une vente pour Kehrer qui n’a jamais réussi à convaincre depuis son arrivée au PSG en 2018, pour 37M€.