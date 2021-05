Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux options prestigieuses s’offrent déjà à Zidane !

Publié le 6 mai 2021 à 18h30 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait perdre Zinedine Zidane à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. En effet, l’entraîneur français aurait dans son viseur la Juventus et l’Équipe de France. De quoi jeter un énorme froid sur son avenir.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Zinedine Zidane est constamment commenté dans la presse et surtout, est évoqué en conférence de presse par les journalistes espagnols. Alors que le contrat de Zidane ne court que jusqu’en juin 2022, l’entraîneur du Real Madrid n’a semble-t-il toujours pas pris la décision de prolonger ou non son engagement envers la Casa Blanca . Dans la foulée de l’élimination du Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions mercredi contre Chelsea (2-0), Zidane a laissé planer le doute quant à son avenir. « Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien. Ce soir, c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga. On va se reposer et se concentrer sur ça pour aller chercher quelque chose ». Néanmoins, à en croire Goal España , les dés seraient déjà jetés. Que ce soit au niveau des joueurs du Real Madrid ou même des proches de Zinedine Zidane, on noterait une lassitude marquante de la part de l’entraîneur merengue et ce, depuis le mois de septembre. Le sentiment général pencherait vers un départ en fin de saison pour Zinedine Zidane, mais pour aller où ?

Après le Real Madrid, une année de césure en attendant l’Équipe de France…

Toujours selon les informations de Goal España , le Real Madrid pourrait bientôt devenir de l’histoire ancienne pour Zinedine Zidane. Alors que l’Équipe de France va disputer l’Euro cet été, le champion du monde pourrait patiemment attendre la fin de contrat de Didier Deschamps en 2022 ou un départ anticipé dès l’intersaison afin de reprendre les rênes de la sélection nationale. Néanmoins, toute potentielle arrivée de Zidane chez les Bleus reste pour le moment relativement floue alors que la Juventus elle, pourrait devenir une option plus que concrète les prochaines semaines.

La Juventus pour succéder à Andrea Pirlo ?